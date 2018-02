Sismo de magnitude 7,5 registado na Papua-Nova Guiné

Um sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter atingiu hoje a Papua-Nova Guiné, na Oceânia, mas nenhum aviso de tsunami foi emitido, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) do tremor de terra foi localizado a 90 quilómetros a sul de Porgera, na província de Enga, e a uma profundidade de 35 quilómetros.

Segundo o USGS, a região atingida pelo sismo é marcada “por uma mistura de construções vulneráveis e de estruturas resistentes a tremores de terra”.

Até ao momento, não existem informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais.

Os sismos são frequentes na Papua-Nova Guiné, território situado numa zona intitulada “cinturão do fogo” do Pacífico, onde estão localizadas placas tectónicas, fonte de atividade sísmica e vulcânica frequente.