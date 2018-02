Sismo de magnitude 6,4 registado em Taiwan provoca pânico entre os habitantes

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu hoje Taiwan provocando o pânico entre os habitantes daquele território insular, após vários dias de contínuos movimentos sísmicos.

O sismo foi registado por volta das 23:50 hora local (15h50 hora de Lisboa) e o epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro) foi localizado a 18,3 quilómetros a nordeste da cidade de Hualien, na zona leste do território insular, junto do oceano Pacífico, segundo informou o gabinete central de meteorologia de Taiwan.

Nos últimos três dias foram registados mais de 20 movimentos sísmicos diários e o sismólogo Lee Chyi-tyi, da Universidade Central de Taiwan, referiu, na segunda-feira, que a ilha entrou num ciclo sísmico de 100 anos.

No século XX, a ilha de Taiwan, que a China considera ser parte integrante do seu território, registou dois sismos de magnitude 8,0. Um ocorreu em 1910 ao largo da costa de Yilan, enquanto o outro foi registado em 1920 ao largo da costa de Hualien.

Alguns sismólogos em Taiwan afirmam que será provável o registo de sismos de magnitude 8,0 em torno da Fossa Ryukyu, uma fenda geológica que se encontra a entre 500 e 600 quilómetros de Hualien, dentro de 10 anos.