Sismo de magnitude 6,3 registado na Papua-Nova Guiné

Um sismo de magnitude 6,3 atingiu hoje a mesma região da Papua-Nova Guiné que em março foi afetada por um terramoto que matou mais de 100 pessoas, sem que se conheçam para já os impactos do novo abalo.

O serviço geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro deste sismo a 10 quilómetros de profundidade da terra, segundo os dados preliminares.

A agência Efe, que dá a notícia, não aponta contudo impactos do sismo.

A localidade mais próxima a este epicentro é a de Mount Hagen, capital da província do planalto ocidental e que está situada a 195 quilómetros a oeste.

Ali existem cerca de 46 mil habitantes.

A Papua-Nova Guiné localiza-se sobre o chamado círculo de fogo do Pacífico, área do norte do Oceano Pacífico onde os terramotos e a forte atividade vulcânica são frequentes.