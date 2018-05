Sismo de magnitude 6.2 atinge Afeganistão e Paquistão

Um sismo de magnitude de 6.2 na escala de Richter ocorreu hoje no norte do Afeganistão, atingindo também uma parte do Paquistão, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O sismo foi registado às 10h41 GMT (mais uma hora em Lisboa), na região montanhosa de Hindu Kush, perto da fronteira com o Tajiquistão, a uma profundidade de 111 quilómetros, segundo o USGS.

Segundo as autoridades afegãs, duas crianças pequenas ficaram feridas devido ao colapso da sua casa.

O sismo levou vários habitantes a abandonar as casas ou lojas para procurar abrigo nas ruas, onde se viam pessoas a recitar versos do Corão.

Já hoje de manhã tinha sido registado um outro abalo, mais ligeiro (5.1), em algumas regiões do leste do Paquistão, próximo da fronteira com o Afeganistão, causando ferimentos em pelo menos dez alunos de uma escola na cidade de Bannu.

Em Cabul, os jornalistas da agência francesa France-Presse relataram ter sentido o chão a vibrar durante cerca de um minuto, no segundo sismo.

A capital afegã está hoje sob alta tensão, devido a uma série de atentados contra esquadras da polícia, durante todo o dia.