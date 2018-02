Sismo de magnitude 6.1 registado ao largo de Taiwan sem causar feridos ou danos

Um sismo de magnitude de 6,1 na escala de Richter ocorreu hoje ao largo da costa leste de Taiwan, segundo o Serviço Geológico norte-americano, desconhecendo-se, até agora, se causou vítimas ou danos materiais.

O abalo ocorreu a 14 quilómetros a nordeste da cidade de Hualien, a uma profundidade de apenas 7,8 quilómetros, às 21:56 locais (13:56 em Lisboa).

Não há, até ao momento, relato de vítimas ou danos e a agência norte-americana considera que “a probabilidade é baixa” de que tal venha a acontecer.

Segundo a agência noticiosa de Taiwan, a entidade que monitoriza a atividade sísmica registou sete tremores por volta da mesma hora, sendo o mais forte com uma magnitude de 5.8 e a uma profundidade de 16 quilómetros.

Os sismos são frequentes em Taiwan, mas a maioria dos abalos são fracos e causam poucos ou nenhuns danos.

Um terramoto com uma magnitude de 7.6 no centro de Taiwan, em 1999, causou a morte de mais de 2.300 pessoas em 2016, um sismo, também a baixa profundidade, no sul da ilha provocou a morte de duas dezenas de pessoas.