Sismo de magnitude 5,1 sentido na costa do Equador

Um sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter sacudiu durante a noite a província de Guayas, na costa do Equador, mas não existem feridos ou qualquer dano a registar até ao momento, informaram as autoridades.

De acordo com o Instituto Geofísico, o sismo ocorreu às 22:43 (04:43 em Lisboa), a uma profundidade de 35,96 quilómetros e a 11,46 quolómetros de Naranjal.

Segundo relatos da imprensa, o terremoto foi sentido com força em Guayaquil, capital da província de Guayas, localizada no sudoeste do Equador.