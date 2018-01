Sismo com magnitude 6,6 sacode centro do Panamá sem causar danos

Um sismo com 6,6 graus de magnitude foi registado no sábado no Panamá com epicentro na província de Los Santos, anunciou o Sistema Nacional de Protecção Civil, adiantando não haver relatos de danos.

Segundo a Protecção Civil, que numa informação preliminar referiu que o sismo teve uma magnitude de 5,8 graus, acrescentou que este foi também sentido na Cidade do Panamá, a capital do país, desencadeando medo junto da população.

O hipocentro do terramoto situou-se a dez quilómetros de profundidade e as autoridades afastaram, numa primeira análise, a possibilidade de ocorrer um ‘tsunami’, pedindo à população para averiguar se as respectivas habitações sofreram danos.

Representantes da Protecção Civil e do Instituto de Geociências solicitaram, ainda, à população para se manter calma e seguir as informações oficiais, no sentido de evitar possíveis rumores que possam ser difundidos nas redes sociais.