Sete soldados turcos mortos hoje no enclave curdo sírio de Afrin

O exército turco referiu hoje que sete soldados foram hoje mortos na operação militar desencadeada no enclave curdo de Afrin, norte da Síria, incluindo os dois tripulantes de um helicóptero abatido pelos combatentes locais.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que o helicóptero foi “abatido” no decurso da operação em Afrin. Durante uma intervenção em Ancara, Erdogan não mencionou o nome das Unidades de proteção do povo (YPG), o braço armado do partido curdo local, mas sugeriu que eram os responsáveis.

Em duas outras declarações, o exército anunciou a morte de outros cinco soldados turcos e nove feridos, elevando para 26 as baixas entre o exército de Ancara desde o início da operação “Ramo de Oliveira”, desencadeada em 20 de janeiro.

O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, afirmou posteriormente não existirem ainda “provas” sobre a causa do derrube do aparelho, e disse que prosseguiam as investigações por uma equipa de peritos enviada para o local.

“Não existem provas evidentes ou documentos que determinem que o aparelho foi derrubado como resultado de uma intervenção externa”, disse Yildirim aos jornalistas na província ocidental turca de Mugla.

No entanto, um porta-voz da milícia curda, Mustafa Bali, disse que os seus combatentes abateram o helicóptero em Raju, a noroeste de Afrin.

Um vídeo divulgado na internet pelo YPG, o grupo dominante das Forças Democráticas Sírias (FDS, que agrupa diversos grupos da oposição ao regime de Damasco e que recebe apoio dos Estados Unidos), é visível um helicóptero a despenhar-se.

A Turquia desencadeou a operação militar em 20 de janeiro para desalojar o YPG de Afrin, ao argumentar motivos de segurança nacional. Ancara considera o grupo uma organização terrorista e um prolongamento da rebelião no interior das suas fronteiras, que tem combatido há mais de três décadas pela autonomia das regiões do Curdistão.

Este helicóptero foi o primeiro aparelho aéreo que a Turquia reconheceu ter perdido desde o início da ofensiva. “Podemos ter perdido um helicóptero, mas vão pagar um preço por isso”, ameaçou Erdogan na sua intervenção perante o ramo de Ancara do seu partido, o islamita Justiça e Desenvolvimento (AKP) e transmitido em direto pela cadeia televisiva NTV.

Erdogan acrescentou que desde o início desta mais recente intervenção em território sírio, as tropas turcas “neutralizaram [abaterem, feriram ou capturaram] 1.441 terroristas [militantes curdos sírios]”, um número avançado horas antes por um comunicado da cúpula militar.

No entanto, o Observatório sírios de direitos humanos (OSDH, com ligações à oposição síria e com uma rede de ativistas e pessoal médico no terreno) calculou na sexta-feira que 108 combates dos YPG tinham sido mortos até ao momento, para além de 68 civis.