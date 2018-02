Seis mortos e 20 feridos em colisão frontal no Brasil

Seis pessoas morreram e 20 ficaram feridas em consequência de uma colisão envolvendo um autocarro e dois camiões, ao início da manhã de hoje numa estrada próxima de Formosa, no Estado brasileiro de Goiás, segundo a a imprensa local.

A Polícia Rodoviária Federal brasileira disse que o acidente foi provocado por uma colisão frontal após uma tentativa de ultrapassagem num local em que esse tipo de manobra é proibido.

O portal de notícias brasileiro G1 informou que há seis mortos e pelo menos 20 pessoas feridas em consequência da colisão, com algumas das vítimas presas nos veículos envolvidos.

Agentes do Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal estão no local mas ainda não confirmaram oficialmente o número de vítimas.

O acidente ocorreu ao quilómetro 45 da estrada BR020, que fica na periferia de Brasília.

A maioria das vítimas viajava num autocarro que fazia a ligação entre Brasília e a cidade de Fortaleza.

O troço onde o acidente ocorreu está fechada nos dois sentidos.