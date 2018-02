Seis mortos e 14 feridos em acidente numa passagem de nível em Marrocos

Seis pessoas morreram e 14 ficaram feridas numa colisão entre um comboio de mercadorias e um mini autocarro numa passagem de nível perto de Tânger, no norte de Marrocos, anunciaram as autoridades locais.

Um inquérito foi aberto para determinar as circunstâncias do acidente que ocorreu entre a cidade de Tânger e o porto de Tânger Med, segundo as mesmas fontes citadas pela agência de notícias oficiais marroquina (MAP).

O comboio de mercadorias atingiu hoje de manhã um mini autocarro imobilizado numa passagem de nível, indicou a sociedade ferroviária pública (ONCF), em comunicado.

A companhia ferroviária apelou à “prudência e ao respeito da sinalização junto das passagens de nível”.

O rei de Marrocos Mohammed VI fez saber através de um comunicado que se encarregará dos gastos com as despesas de enterro das vítimas mortais e com os cuidados dos feridos.

Marrocos lançou uma “estratégia nacional da segurança rodoviária” que tem como objectivo reduzir o número de acidentes até 2016.

Perto de 3.500 pessoas morrem todos os anos em acidentes nas estradas marroquinas.