Secretário da Defesa dos EUA diz “estar pronto” para apresentar todas as opções a Trump

O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse ontem “estar pronto” para apresentar ao Presidente Donald Trump todas as opções militares de retaliação ao ataque químico alegadamente cometido pelo regime sírio contra o bastião rebelde de Douma.

Jim Mattis realçou, no entanto, que os Estados Unidos “ainda estão a avaliar” as informações relacionadas com o ataque realizado no sábado passado, informações essas que serão importantes para apurar a responsabilidade do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Num ‘tweet’ matinal, o Presidente norte-americano avisou hoje a Rússia, aliada tradicional do regime sírio, que mísseis serão lançados na Síria em retaliação ao alegado ataque químico.

“A Rússia prometeu destruir todos e quaisquer mísseis disparados contra a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão começar a chegar, bons, novos e inteligentes!”, escreveu Trump na rede social Twitter, depois de o embaixador russo no Líbano, Alexander Zasipkin, ter dito que quaisquer mísseis lançados por Washington contra a Síria serão abatidos pelas forças de Moscovo e que as plataformas de lançamento passarão a ser um alvo.

Na segunda-feira, Trump já tinha afirmado de que iria responder de forma vigorosa ao alegado ataque químico e prometeu então que a decisão dos Estados Unidos seria conhecida dentro de 24 a 48 horas.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado norte-americano referiu ainda na mesma ocasião que não existiam opções fora da mesa.

Já na terça-feira, os Estados Unidos, apoiados por aliados como França e o Reino Unido, admitiram uma resposta militar para eliminar a ameaça de ataques químicos pelas forças do regime de Bashar al-Assad.

Legisladores do Capitólio (sede do Congresso norte-americano) afirmaram que não irão votar uma autorização para um eventual ataque militar de retaliação dos Estados Unidos contra a Síria, evitando desta forma um debate antigo e complexo sobre qual deve ser o papel desempenhado pelo Congresso na política externa norte-americana, segundo noticiou hoje o jornal The Wall Street Journal.

Membros dos dois partidos (Republicanos e Democratas) disseram que Donald Trump possui a autoridade para realizar ataques limitados e cirúrgicos contra o regime sírio em resposta ao ataque em Douma.

Mais de 40 pessoas morreram no sábado num ataque contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, que segundo organizações não-governamentais no terreno foi realizado com armas químicas.

A oposição síria e vários países acusam o regime de Bashar al-Assad da autoria do ataque, mas Damasco nega e o seu principal aliado, a Rússia, afirmou que peritos russos que se deslocaram ao local não encontraram “nenhum vestígio” de substâncias químicas.

Citando informações fornecidas por organizações de saúde locais em Douma, o último bastião rebelde em Ghouta oriental, nos arredores de Damasco, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou hoje que “cerca de 500 pessoas procuraram centros de atendimento exibindo sintomas de exposição a elementos químicos e tóxicos”.