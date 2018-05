Sanções à Venezuela e Irão dominam reunião dos chefes da diplomacia europeia

As eleições na Venezuela e o acordo nuclear iraniano são os temas em destaque na agenda da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), que se realiza hoje, em Bruxelas.

De acordo com fontes diplomáticas, citadas no sábado pela agência Efe, os chefes da diplomacia dos 28 deverão aprovar “novas medidas restritivas” contra a Venezuela, na sequência das eleições presidenciais naquele país.

A resposta da UE às eleições realizadas no passado dia 20, na Venezuela, sem o cumprimento de qualquer uma das cinco condições exigidas por Bruxelas, e que levaram à reeleição de Nicolás Maduro para a presidência do país, será o primeiro ponto da ordem do dia da reunião do Conselho de Assuntos Externos.

As mesmas fontes adiantaram à Efe que os ministros vão anunciar a “vontade de a UE redefinir as relações com o regime de Maduro”, a disposição para aprovar novas “medidas na mesma linha” e a “vontade de as impor”.

Está previsto que os ministros debatam e aprovem a elaboração de uma nova lista “com nomes e apelidos” de pessoas envolvidas na “regressão dos direitos e liberdades” na Venezuela, que se vão juntar aos sete altos cargos venezuelanos aos quais Bruxelas congelou os bens e proibiu a entrada na UE, em janeiro.

De acordo com as fontes, o Conselho também aprovará a realização de um pedido ao Governo venezuelano para libertar os presos políticos e reconhecer a Assembleia Nacional, e para permitir a chegada de ajuda humanitária à população.

O outro tema forte da agenda do Conselho de Assuntos Externos é o Irão, uma vez que o encontro dos chefes de diplomacia do bloco comunitário, que será presidido pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Federica Mogherini, é o primeiro, desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, em 08 de maio, que os Estados Unidos abandonavam o acordo nuclear iraniano.

A chefe da diplomacia europeia tem reiterado o compromisso europeu em preservar o acordo nuclear com o Irão, considerando-o “essencial para a segurança da região, da Europa e do mundo inteiro”.

O acordo foi concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- EUA, Rússia, China, França e Reino Unido --, mais a Alemanha) e visa, em troca de um levantamento progressivo das sanções internacionais, assegurar que o Irão não desenvolva armas nucleares.

O Governo português, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que representará Portugal na reunião de hoje, lamentou “bastante” a saída dos Estados Unidos do acordo, aquando do seu anúncio.

Os chefes europeus de diplomacia vão ainda debater o futuro acordo entre a UE e o grupo África, Caraíbas e Pacífico (ACP), tendo em conta que aquele que rege atualmente as relações entre os dois blocos, o Acordo de Cotonu, expira em 2020, assim como a situação na República Democrática do Congo, e os últimos desenvolvimentos na Faixa de Gaza, nomeadamente a situação de Jerusalém.

Em 14 de maio, pelo menos 60 palestinianos foram mortos e 2.711 ficaram feridos em protestos na Faixa de Gaza, perante o exército israelita, no que foi o dia mais sangrento desde a guerra do verão de 2014, em Gaza.

Os protestos inseriram-se no movimento de contestação designado “marcha de retorno”, iniciado a 30 de março, e ocorreram no mesmo dia em que foi inaugurada a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.

Desde o início da “marcha de retorno”, cerca de 100 palestinianos foram mortos.