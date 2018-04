Saiba como reagiu o Mundo à aproximação das Coreias

NATO “apoia plenamente” solução política para a península da Coreia

O secretário-geral da NATO disse hoje que a Aliança Atlântica apoia plenamente uma solução política para a tensão na península da Coreia, destacando os progressos e os compromissos assumidos pelos líderes das duas Coreias.

“A NATO apoia plenamente uma solução política para a tensão na península. Acolhemos com agrado os progressos feitos hoje, e os compromissos que os dois líderes fizeram para resolver os problemas de forma pacífica”, comentou Jens Stoltenberg em conferência de imprensa, após a primeira fase da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, a decorrer em Bruxelas.

O secretário-geral da Aliança Atlântica defendeu, contudo, que ainda há um longo caminho pela frente até haver uma resolução política para o conflito. “Este é o primeiro passo”, considerou.

“A forte pressão da comunidade internacional na península da Coreia influenciou neste momento. Nos últimos meses, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aplicou sanções mais fortes e mais amplas. Esta forte pressão internacional ajudou a criar esta situação que temos hoje. Precisamos de continuar a pressionar para alcançar uma solução política”, reiterou, reforçando uma ideia que já tinha defendido na quinta-feira, na antevisão da reunião de hoje.

Trump e agradece “grande ajuda” da China

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu hoje a “grande ajuda” do seu homólogo chinês, Xi Jinping, por ter facilitado a aproximação entre as duas Coreias, sem a qual o processo seria “muito mais longo e duro”.

“Por favor, não nos esqueçamos da grande ajuda que o meu bom amigo, o Presidente Xi da China deu aos EUA, particularmente na fronteira da Coreia do Norte”, disse Trump numa mensagem publicada na rede social Twitter.

“Sem ele o processo teria sido muito mais longo e duro”, acrescentou o líder norte-americano.

O agradecimento do Presidente norte-americano acontece no contexto das crescentes tensões comerciais entre os dois países, e pouco depois de ter sido declarado hoje avanços para o fim da guerra entre as duas Coreias, depois da histórica cimeira entre os líderes, Kim Jong-un e Moon Jae-in.

Ao início do dia, Donald Trump, havia já o “encontro histórico” entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, depois de “um ano furioso de lançamentos de mísseis e de testes nucleares”.

Kremlin saúda entendimento entre as Coreias

O Kremlin saudou hoje as “novidades muito positivas” relativamente à paz entre as duas Coreias, que anunciaram a intenção de acabar este ano com a guerra, de forma permanente.

“Esta é uma notícia muito positiva”, disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, “sublinhou repetidas vezes que uma solução viável e estável da situação na península coreana só podia basear-se no diálogo directo e hoje vemos que o diálogo directo se realizou”, sublinhou.

Pequim aplaude encontro e saúda coragem dos líderes coreanos

A República Popular da China aplaude o encontro entre o líder da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul saudando a “coragem” e considerando a cimeira “um momento histórico”.

“A China aplaude a etapa histórica alcançada pelos dois dirigentes, admiramos a coragem e esperamos que as resoluções políticas venham a atingir frutos positivos”, declarou Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim.

Reino Unido saúda cimeira coreana mas mantém reservas sobre questão nuclear

O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, saudou o encontro entre os líderes coreanos, mas mantém reservas quando às ambições sobre as questões relacionadas com a energia nuclear por parte da Coreia do Norte.

“Estou muito encorajado sobre o que está a acontecer”, disse Johnson à margem de uma reunião da NATO em Bruxelas acrescentando que ainda é cedo para chegar a conclusões sobre a questão da energia nuclear.

“Face à história dos planos de desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Norte não creio que ninguém possa estar optimista, nesta altura. Mas o encontro entre os dois líderes é claramente uma boa notícia”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico.