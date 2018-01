Rússia considera “passo destrutivo” a aplicação de novas sanções pelos EUA

A Rússia definiu hoje como um “novo passo destrutivo” o pacote de sanções impostas pelos Estados Unidos contra altos funcionários russos pelas suas atividades na província ucraniana da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

“As novas sanções contra a Rússia são um novo passo destrutivo que agrava a situação nas relações russo-norte-americanas”, disse o responsável pelo Comité de Assuntos internacionais da Duma (parlamento), Leonid Slutski.

O mesmo responsável acrescentou que Washington adotou as novas medidas “para garantir os seus interesses geopolíticos, a competitividade ilegal e a sua hegemonia nos mercados internacionais”.

“Tenho a certeza que a nova vaga de sanções não ficará sem reposta da nossa parte”, comentou, antes de assegurar que a Rússia não está envolvida no conflito ucraniano e de criticar uma recente lei aprovada no parlamento ucraniano para recuperar o controlo das regiões pró-russas do leste e que supõe uma violação do acordo de paz de Minsk, assinado em 2015.

Pelo contrário, acrescentou, os Estados Unidos aprovaram uma ajuda militar dirigida a Kiev e avaliada em milhões de dólares, para o fornecimento de armamento letal.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje um novo pacote de sanções contra 21 indivíduos e nove empresas da Rússia e Ucrânia pelas suas atividades na Crimeia, e que inclui o ministro da Energia russo, Andrey Cherezov, que já está a ser alvo de sanções por parte da União Europeia pela sua ação na transferência de turbinas para a Crimeia.

De acordo com vários Estados-membros da União Europeia (UE), as turbinas -- fabricadas pelos alemães da Siemens -- foram fornecidas à Rússia e desviadas para a Crimeia, para fornecer energia aos novos territórios anexados pelos russos

“O governo dos Estados Unidos está empenhado em manter a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e a atingir aqueles que tentam minar os acordos de Minsk, afirmou o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, em comunicado.

O ministério norte-americano precisou que 11 das pessoas visadas são ucranianos separatistas pró-Rússia, ocupando cargos como ministro das Finanças, ministro do Comércio, da Justiça e da Segurança nas autoproclamadas República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. Também foi visado o governador de Sebastopol, na Crimeia.

Várias companhias envolvidas na construção de infraestruturas na Crimeia também foram visadas.

A Rússia anexou a Crimeia em 2014, numa ação não reconhecida pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional.

As sanções foram anunciadas hoje, dia em que o secretário de Estado, Rex Tillerson, se encontrou em Davos (Suíça) com o Presidente da Ucrânia.

“Aqueles que fornecem bens, serviços ou apoio material a pessoas ou entidades sancionadas pelos Estados Unidos pelas suas atividades na Ucrânia também se expõem, igualmente, a sanções americanas”, preveniu Mnuchin.

O conflito no leste da Ucrânia foi desencadeado em abril de 2014, após a anexação russa da Crimeia, com um balanço de 10.000 mortos.

Um acordo de paz firmado em 2015 em Minsk, a capital da Bielorrússia, contribuiu para a redução das hostilidades, mas continuam a registar-se confrontos armados ao longo da linha da frente.