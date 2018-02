Rússia admite apoiar trégua na ONU se excluir Estado Islâmico e Al-Qaida

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, admitiu hoje apoiar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo na Síria desde que exclua os extremistas do grupo Estado Islâmico e da Al-Qaida.

As declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia ocorrem numa altura em que, quase oito anos depois do início de uma guerra que já fez mais de 350 mil mortos, o bombardeamento intenso do último grande bastião rebelde, Ghouta Oriental, já matou pelo menos 335 civis, entre eles dezenas de crianças, e acentuou a situação desesperada dos residentes, cercados pelo exército sírio desde 2012.

Citado pelas agências russas, Lavrov propôs que uma resolução exclua o grupo extremista Estado Islâmico e a Al-Qaida, assim como quaisquer outros “grupos que cooperem com eles e ataquem sistematicamente zonas residenciais de Damasco”.

Ghouta Oriental é um distrito agrícola nos arredores da capital, com cerca de 400 mil habitantes que vivem cercados pelas forças do regime há anos.

O bombardeamento sistemático da região desde domingo foi denunciado, entre outros, pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pela chanceler alemã, Angela Merkel, que pediram um cessar-fogo imediato.