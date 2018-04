Roubo força encerramento temporário de escritórios da TAP em Caracas

Os escritórios da TAP em Caracas estão temporariamente encerrados em Caracas devido a um roubo que está a ser investigado pela polícia venezuelana, foi hoje divulgado.

“Os ladrões levaram tudo incluindo os computadores e os telefones (...) o caso foi denunciado à polícia”, explicou uma fonte à Agência Lusa, solicitando o anonimato.

O roubo teve lugar na quarta-feira no rés-do-chão do edifício Canaima, onde estão os escritórios ao público. No entanto estava também encerrada a área administrativa que funciona no segundo andar do mesmo edifício em Chacaíto, no leste de Caracas.

Na porta, além da indicação que estava encerrado e do horário de funcionamento, lia-se num aviso, em, com quatro números telefónicos da TAP no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Caracas, 20 quilómetros a norte da capital.

Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas da população sobre a alta insegurança no país, situação que as pessoas dizem ter a perceção de que terá aumentado nos últimos tempos.