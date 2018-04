Romeno declarado morto não consegue convencer tribunal que está vivo

Um homem romeno não conseguiu convencer um tribunal de que está vivo após ter sido oficialmente declarado morto por sua esposa, iniciando uma nova acção para anular a sua certidão de óbito.

Constantin Reliu disse hoje que um processo foi aberto para cancelar um atestado de óbito emitido em 2013. O romeno também está a processar a sua esposa Ioana Constantin.

“Depois do meu caso tornar-se público, um advogado ofereceu-se para me ajudar com o caso gratuitamente, já que não tenho dinheiro”, disse Reliu à Associated Press (AP).

Reliu trabalhou na Turquia por mais de 20 anos e retornou à Roménia em Janeiro e descobriu que a sua esposa o havia declarado oficialmente morto.

O cidadão romeno perdeu um recurso para anular o seu atestado de óbito em Março, porque apelou tarde demais.