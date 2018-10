Representante especial dos EUA para a Coreia do Norte confiante na desnuclearização

O representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, afirmou hoje estar “absolutamente confiante” na total desnuclearização do país liderado por Kim Jong-un.

Stephen Biegun falava em Seul, capital da Coreia do Sul, onde teve um encontro com as autoridades daquele país.

O enviado especial, citado pela agência Associated Press, disse estar “absolutamente confiante” de que a “total desnuclearização” está “dentro do alcance”.

Já o principal negociador nuclear de Seul, Lee Do-hoon, declarou que o “processo de desnuclearização enfrenta um momento crítico” e que os dois países precisam de se reunir “o mais rápido possível”.

A Coreia do Norte já tomou algumas medidas, como desmantelar os locais de testes nucleares, mas os Estados Unidos querem que Pyongyang dê passos mais significativos no sentido da desnuclearização.