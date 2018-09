Relatos de passageiros doentes deixam avião em quarentena em aeroporto de Nova Iorque

Um avião proveniente do Dubai que hoje aterrou no principal aeroporto de Nova Iorque foi colocado em quarentena após relatos de vários passageiros doentes a bordo, informaram as autoridades daquela cidade norte-americana.

A informação foi avançada pelo gabinete do presidente de câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, que também precisou que elementos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, agência do Departamento de Saúde norte-americano, já se encontram no local.

O avião em questão é da companhia aérea Emirates e aterrou hoje de manhã (hora local) no aeroporto internacional John F. Kennedy (JFK).

A companhia aérea oriunda dos Emirados Árabes Unidos não forneceu, até ao momento, qualquer informação sobre esta situação, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP).

Imagens captadas por helicópteros dos canais noticiosos norte-americanos mostram um aparelho na pista cercado por veículos dos serviços de emergência e elementos das equipas de controlo de terra do aeroporto.

A unidade de contraterrorismo da polícia de Nova Iorque informou, através da rede social Twitter, que está a acompanhar o que parece ser uma “situação médica”.