Raul Castro confia no “sucesso absoluto” do novo Presidente de Cuba

O secretário-geral do Partido Comunista de Cuba e ex-Presidente Raul Castro afirmou hoje confiar no “sucesso absoluto” do seu sucessor na Presidência cubana, Miguel Díaz-Canel, salientando “as virtudes, experiência e a dedicação ao trabalho” do novo líder.

Castro, que encerrou hoje a sessão da Assembleia Nacional de Cuba na qual foi designado o novo Conselho de Estado da ilha caribenha e o respetivo Presidente, realçou que Miguel Díaz-Canel “foi o melhor”, revelando que o político, que na sexta-feira celebra 58 anos, foi o “único sobrevivente” de um grupo de jovens líderes que a liderança cubana decidiu preparar para ocupar altos cargos.

“Não é um improviso” e a ascensão de Díaz-Canel “não é fruto de um azar ou de um imprevisto”, disse Raul Castro, destacando ainda a “solidez ideológica, sensibilidade política, compromisso e lealdade para com a Revolução” do novo líder cubano.

“Ao contrário do que aconteceu no passado com outros casos de jovens líderes, não cometemos o erro de acelerar o processo” de preparação de Miguel Díaz-Canel, que assumiu vários cargos no Partido Comunista de Cuba e no executivo de Havana, prosseguiu Raul Castro.

São vários os exemplos de promissores líderes cubanos que acabaram por ver a sua ascensão interrompida, alegadamente por terem manifestado uma ambição em demasia ou um comportamento inadequado. Entre esses exemplos estão Roberto Robaina ou Carlos Lage, que chegaram a ocupar altos cargos no governo e no Partido Comunista cubanos.

Com Miguel Díaz-Canel, acrescentou Raul Castro, procurou-se “um nível de preparação abrangente” que, a par das respetivas qualidades pessoais, vai permitir a este político, nascido após a Revolução Cubana de 1959, assumir “com sucesso a Presidência e, mais tarde, a máxima responsabilidade no partido”.

Diante dos membros da Assembleia Nacional de Cuba, Raul Castro, de 86 anos, disse que encara Díaz-Canel como o seu eventual sucessor na liderança dos comunistas cubanos, o partido único daquela ilha caribenha, cargo que pretende deixar em 2021.

Com a designação de Miguel Díaz-Canel, um engenheiro eletrónico que era primeiro vice-presidente desde 2013, Cuba presencia o fim da era dos “irmãos Castro”, Fidel e Raul, que assumiram a liderança daquele país nos últimos 60 anos.