Queda de Wall Street recupera termos como correcção, contágio, bull e bear market

Com as cotações das acções a sofrerem o seu maior declínio desde há anos, justifica-se uma actualização de termos que voltaram a ser utilizados com frequência, dizem os analistas, dando como exemplos ‘correcção’ ou ‘contágio’.

Uma ‘correcção’ acontece quando uma acção, obrigação, mercadoria ou índice cai 10%, em relação a um máximo recente. No início da sessão bolsista de terça-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu, durante um curto período de tempo, 10% do recorde de 26.616,71 pontos, que estabeleceu em 26 de Janeiro. Contudo, a maioria dos analistas de mercado esperam até que a praça financeira feche antes de declarar que, por exemplo, um índice entrou oficialmente em correcção.

Até agora, a queda dos índices Dow Jones, Standard & Poor’s 500 e Nasdaq não permite considerar que estejam em fase de ‘correcção’.

As ‘correções’ são comuns durante o designado ‘bull market’ (’mercado touro’).

O mais recente acabou em Fevereiro de 2016, segundo a S&P Dow Jones Indices.

Um ‘bull market’ é definido geralmente como um aumento de 20% ou mais num índice alargado como o Standard & Poor’s 500. Os analistas datam o actual ‘bull market’ de março de 2009. Foi quando os mercados começaram a subir e recuperar das profundas desvalorizações provocadas pela crise financeira. Desde então, o S&P 500 mais do que triplicou o seu valor.

Ao contrário, o designado ‘bear market’ (’mercado urso’) ocorre quando as cotações caem durante um período prolongado, com a mesma referência dos 20%. A última vez que ocorreu, prolongou-se de Outubro de 2007 a Março de 2009, depois de rebentar a bolha especulativa do imobiliário.

As vendas das acções norte-americanas esta semana espalharam-se para os mercados europeus e asiáticos, o que trouxe de volta a expressão ‘contágio, que teve um uso generalizado durante a crise da dívida na Europa no início desta década.

Quando os analistas financeiros usam a expressão ‘contágio’, querem dizer que as perturbações de um mercado se espalham de um país ou região para afectar outros.

Parte da queda súbita nos mercados norte-americanos na segunda-feira foi agravada pelas transacções algorítmicas, isto é, quando os computadores estão programados para seguirem instruções específicas na colocação de ordens de transacção. Os computadores podem fazer transacções muito mais rápida e frequentemente do que os operadores humanos conseguem. Durante um período de 15 minutos, o Dow Jones caiu 850 pontos, após o que os recuperou quase na sua totalidade.