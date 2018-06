Queda de helicóptero em rio faz um morto nos Estados Unidos

Um homem morreu no sábado num acidente de helicóptero que caiu ao rio Fox, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, após atingir linhas de eletricidade, anunciaram as autoridades.

O gabinete da polícia do condado de Winnebago informou que o helicóptero caiu em Oshkosh, a cerca de 150 quilómetros a norte Milwaukee, após atingir linhas de eletricidade.

A capitã Lara Vendola-Messer, daquela polícia, explicou que equipamento especial teve de ser deslocado para o local para ajudar a remover as linhas da água.

Após a remoção, os mergulhadores puderam entrar no rio e o helicóptero pôde ser levantado para a superfície, tendo mais tarde sido confirmada a morte de um homem.

Uma testemunha do acidente explicou que o helicóptero bateu nas linhas “e parte da hélice partiu”, tendo depois caído ao rio.

Já um responsável da corporação de bombeiros, John Ziemer, adiantou que barcos fizeram uma busca à superfície, mas não encontraram ninguém na água.

O tráfego de barcos no rio perto do local do acidente esteve interrompido enquanto se realizavam as buscas.

Este é o segundo acidente com helicópteros este ano em Wisconsin. Em abril, três pessoas morreram quando um helicóptero médico caiu perto de Hazelhurst, no norte do estado.