Quase 200 ex-militares angolanos passam a servir na polícia no leste de Angola

A Polícia Nacional de Angola anunciou hoje que quase 200 ex-militares das Forças Armadas Angolanas (FAA) reforçaram as fileiras da corporação na província da Lunda Sul, no leste do país.

Para o efeito, de acordo com fonte da Polícia Nacional consultada pela Lusa, os 187 efetivos provenientes das FAA frequentaram um curso de transição de 45 dias, concluído a 26 de maio, passando agora a reforçar a capacidade operativa da corporação naquela região.

Dados oficiais do Governo angolano apontam que as FAA contam atualmente com 130.000 militares nos três ramos, uma das maiores forças militares entre os países da região.

Estes recrutamentos acontecem, normalmente, entre os desmobilizados das FAA, após os acordos de paz que levaram ao fim da guerra civil em Angola, em 2002.

Contudo, milhares de antigos combatentes angolanos continuam a reclamar, em manifestações, a integração nas forças de segurança, conforme previsto.

Por norma, os cursos de transição das FAA para a Polícia Nacional obrigam ao aproveitamento em 15 disciplinas, casos de língua portuguesa, saúde e primeiros socorros, noções de criminalística, ética e deontologia policial, regulamento disciplinar, legislação rodoviária, armamento e preparação de tiro.