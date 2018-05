Procuradoria da Colômbia calcula que FARC recebeu milhões por sequestros

A desmobilizada guerrilha das FARC arrecadou entre 1996 e 2012 pelo menos 3,6 biliões de pesos (1.080 milhões de euros) por sequestros, segundo um primeiro relatório que a procuradoria colombiana entregou hoje à Jurisdição Especial para a Paz (JEP).

A procuradoria, que efetuou investigações sobre o conflito armado, indicou em comunicado que o relatório pretende “terminar para sempre com os ciclos históricos de violência e estabelecer as bases da paz sem impunidade”.

No texto, enviado à JEP pelo procurador-geral, Néstor Humberto Martínez, e pela vice-procuradora María Paulina Riveros, são detalhadas “as investigações em curso, por práticas cometidas no decurso do conflito armado, incluindo as que foram a julgamento”.