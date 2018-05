Príncipe Harry e Meghan Markle casam-se hoje no castelo de Windsor

O casamento do príncipe Harry, sexto na linha de sucessão ao trono britânico, e da norte-americana Meghan Markle, realiza-se hoje na capela de Saint-George, no castelo de Windsor, a oeste de Londres.

A cerimónia religiosa está prevista começar às 12:00 locais (mesma hora em Lisboa) e será conduzida pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner. Será, no entanto, o arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a oficializar a união entre Harry, de 33 anos, e Meghan Markle, de 36 anos.

Uma hora depois, está previsto que os recém-casados deixem a capela numa carruagem e integrem um cortejo que irá percorrer algumas ruas de Windsor, retomando depois para o castelo.

A pitoresca cidade de Windsor, localizada a cerca de 30 quilómetros a oeste da capital britânica e conhecida por ser a residência de fim de semana da rainha Isabel II, transformou-se nos últimos dias numa autêntica fortaleza.

O casamento real, por muitos considerado como um dos eventos do ano, deverá atrair para Windsor mais de 100 mil pessoas do mundo inteiro, segundo indicou a polícia local em finais de março.

Perante tal cenário, o dispositivo de segurança nesta cidade com pouco mais de 300 mil habitantes está a ser preparado há vários meses.

O número de polícias mobilizados não foi revelado, mas serão “provavelmente vários milhares”, segundo um antigo chefe da unidade contraterrorismo da polícia britânica, citado pelas agências internacionais.

Hoje, todas as estações de transportes estarão sob vigilância, os veículos serão inspecionados e as pessoas serão revistadas por agentes policiais. Nenhum drone (aparelho aéreo não tripulado) pode sobrevoar sobre a zona de Windsor.

Foram igualmente colocadas diversas barreiras de seguranças, câmaras de vigilância e várias estradas estarão encerradas.

O custo da operação de segurança, suportado pelos contribuintes britânicos, também não foi revelado. Em 2011, no casamento do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, e de Kate Middleton, o valor ascendeu aos 6,3 milhões de libras (7,2 milhões de euros), segundo a agência Press Association.

A Família Real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a receção.

No terreno, e para fazer a cobertura mediática do evento, estarão também cerca de cinco mil jornalistas credenciados.

Na lista de convidados constam 600 pessoas, que foram convidadas para assistir à cerimónia do casamento, bem como para uma receção, que inclui um almoço, oferecida pela rainha britânica no castelo de Windsor.

Uma receção mais restrita será oferecida, hoje à noite, pelo pai de Harry, o príncipe Carlos (o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico), na mansão de Frogmore House, situada a cerca de um quilómetro do castelo de Windsor. Duzentas pessoas foram convidadas para este evento.

A par destes convidados, 2.640 pessoas foram convidadas para assistir no parque do castelo de Windsor à chegada do príncipe Harry, de Meghan Markle e dos respetivos convidados.

Estas pessoas também vão assistir ao início do cortejo que os noivos vão participar após a cerimónia religiosa. Entre estes convidados constam 1.200 pessoas de todo o Reino Unido e 200 membros de organizações de solidariedade.

Nos últimos dias foram revelados vários pormenores relacionados com a cerimónia. O mais recente é o facto do pai da atriz norte-americana, Thomas Markle, não estar presente na cerimónia. Será o príncipe Carlos a levar Meghan Markle ao altar.

O novo casal real, que viverá numa casa campestre situada nos terrenos do palácio de Kensington, em Londres, comprometeu-se após mais de um ano de namoro.