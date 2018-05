Príncipe Harry de Inglaterra recebe título de duque de Sussex antes do casamento

A rainha Isabel II de Inglaterra concedeu hoje o título de Duque de Sussex a Harry de Gales, horas antes do casamento do príncipe com a norte-americana Meghan Markle, anunciou o Palácio de Buckingham.

O príncipe, sexto na ordem de sucessão ao trono britânico, tornou-se igualmente conde de Dumbarton e barão de Kilkeel, títulos relativos à Escócia e à Irlanda do Norte, precisou a Casa Real.

“O príncipe Harry torna-se Sua Alteza Real o duque e de Sussex e Meghan Markle tornar-se-á pelo seu casamento Sua Alteza Real a duquesa de Sussex”, precisou o Palácio, numa nota.

Este título é um dos poucos que ainda estava vago e a sua origem remonta a 1801, quando o então rei Jorge III (1738-1820) outorgou o ducado de Sussex a um dos seus 15 filhos.

A monarca também atribuiu os títulos de duque de Cambridge ao príncipe William, antes do seu casamento com Kate Middleton, em 2011.

Harry casa hoje em Windsor com a atriz norte-americana Meghan Markle, de 36 anos.

O casamento terá início às 12:00 (mesma hora em Lisboa) numa cerimónia na Basílica de Windsor durante a qual a ex-actriz não prometerá obediência ao seu marido, a exemplo do que aconteceu com a cunhada, a duquesa de Cambridge, e com a Diana de Gales, mãe de Harry.

Para a cerimónia estão convidadas 2.460 pessoas e para cobrir o evento estão acreditados cerca de 5.000 membros de meios de comunicação social britânicos e internacionais.

Após a cerimónia, os noivos efetuarão um desfile de 25 minutos pelos lugares mais emblemáticos da localidade, com cerca de 30.000 habitantes, mas que hoje tem nas ruas largas dezenas de milhar de pessoas que querem assistir de mais perto ao enlace.

Os noivos acompanharão depois os convidados num banquete no salão de São Jorge, usado para ceias de Estado. Posteriormente haverá uma segunda refeição para familiares e amigos íntimos em Frogmore House, uma casa de campo adjacente ao Castelo de Windsor, que terá como anfitrião o príncipe Carlos, pai de Harry e primeiro na linha de sucessão ao trono britânico.