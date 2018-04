Principal grupo de combatentes começou a abandonar Ghouta

Os combatentes do Exército do Islão, o principal grupo rebelde em Ghouta Oriental, às portas de Damasco, começaram hoje a abandonar Duma, ao abrigo de um acordo alcançado no domingo, noticiaram os ‘media’ estatais sírios.

Segundo a televisão estatal síria, quatro autocarros saíram de manhã de Douma, há sete anos nas mãos dos rebeldes, com destino a Jarablus, uma cidade do norte da Síria controlada por milícias árabes e curdas.

Ao longo do dia, vários autocarros vão reunir-se numa auto-estrada na periferia de Damasco, para depois seguirem juntos para Jarablus.

A saída dos combatentes da última cidade controlada por rebeldes em Ghouta foi objecto de um acordo com as forças da Rússia, aliada do regime, mas sobre o qual não houve até ao momento qualquer declaração do Exército do Islão.

Segundo a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o grupo atravessa fortes divisões internas e há uma ala radical que não quer aplicar o acordo com os russos.

Os bombardeamentos do último mês e meio permitiram ao regime de Bashar al-Assad recuperar o controlo da quase totalidade do último grande bastião da oposição, Ghouta Oriental.

Em cinco semanas de bombardeamentos, mais de 1.600 civis foram mortos.