Primeiro-Ministro italiano assegura que não há nenhuma hipótese de Itália sair do euro ou da UE

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assegurou hoje que não há, no seu Governo, qualquer intenção de sair do euro ou da União Europeia, apesar das divergências com a Comissão Europeia em relação ao seu orçamento.

“Leiam bem os meus lábios: para Itália, não há nenhuma hipótese de Italexit, de saída da Europa ou da zona euro”, disse Conte, em inglês, num encontro com a imprensa estrangeira em Roma.

A mesma mensagem foi dita no sábado pelos dois vice-primeiros-ministros populistas, Matteo Salvini, líder da Liga (extrema-direita, e Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas (antissistema).

“Não há qualquer vontade de sair da União Europeia ou da moeda única. Estamos bem na UE”, disse Salvini, antes de ceder a palavra a Di Maio, que assinalou que, “enquanto o governo durar, não haverá intenção de sair da UE ou da zona euro”.

A Comissão Europeia anunciou na semana passada que pediu a Itália uma clarificação sobre o projeto de orçamento entregue em Bruxelas, proposta que se desvia das regras europeias ao prever um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019.

A resposta italiana foi recebida hoje e será analisada na terça-feira no Colégio de Comissários, confirmou em Bruxelas o porta-voz Margaritis Schinas.