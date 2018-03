Prevenção de conflitos violentos pouparia 70 mil milhões de dólares

A prevenção de conflitos violentos pode poupar até 70 mil milhões de dólares por ano, de acordo com um estudo publicado hoje pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial, que diz que prevenir a violência é garantir a paz.

“É cada vez mais claro que os conflitos violentos são um dos maiores obstáculos à eliminação da pobreza”, disse o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, citado no comunicado de imprensa, no qual acrescenta que “os conflitos afectam um crescente número de pessoas dentro dos países, mas não se restringem às fronteiras nacionais”.

Estes conflitos, continuou, “afectam regiões inteiras e apresentam riscos mundiais”, por isso “prevenir os conflitos violentos é um dos desafios mais críticos” actualmente “e requer mais recursos, abordagens inovadoras e uma colaboração intensificada entre os parceiros internacionais”.

O estudo, com o título ‘Caminhos para a Paz: Abordagens inclusivas para a prevenção dos conflitos violentos’, é o primeiro a ser realizado em conjunto pelas duas instituições, e defende que o mundo deve direccionar a atenção para a prevenção da violência como um meio para atingir a paz.

“A chave é identificar os riscos precocemente e trabalhar de perto com os governos para aumentar a resposta a esses riscos e reforçar a inclusão”, lê-se no comunicado de imprensa.

Estas duas instituições estimam que cerca de 65,6 milhões de pessoas estejam deslocadas ou sejam refugiadas, sendo que mais de metade são crianças.