Presidente francês recebe homólogo angolano na segunda-feira

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe na segunda-feira o seu homólogo angolano, João Lourenço, em visita oficial à França, indicou hoje o Eliseu.

Após o encontro entre os dois chefes de Estado, que inclui almoço, Emmanuel Macron e João Lourenço deverão assinar um acordo que o Eliseu não revelou a natureza, após o qual está prevista uma conferência de imprensa conjunta.

Esta visita de João Lourenço a França inquieta as autoridades da República Democrática do Congo, país vizinho de Angola, que terá eleições cruciais em dezembro, nas quais deverá registar-se a saída do Presidente Joseph Kabila, no poder desde janeiro de 2001.

Emmanuel Macron apoiou uma iniciativa da União Africana (UA) quanto às eleições na RD Congo, apoiada por Angola.

Há cinco dias, o Presidente da França recebeu o Presidente do Ruanda e presidente em exercício da UA, Paul Kagame.

Representantes diplomáticos de França, Angola e Ruanda em Kinshasa, capital da RD Congo, foram convocados no sábado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros para “explicações” sobre a iniciativa.

As eleições na RD Congo estão previstas para 23 de dezembro, com o propósito a saída do Presidente Kabila, cujo fim de mandato terminou em 20 de dezembro de 2016, com os opositores a acusarem-no de estratagemas para permanecer no poder.

Em março, o Conselho de Segurança da ONU reforço com o maior contingente na RD Congo de Capacetes Azuis, para preparar as eleições.

“Sem eleições credíveis e aceites por todos, é a estabilidade do país e de toda a região que está em jogo”, sublinhou o embaixador francês nas Nações Unidas, François Delattre.