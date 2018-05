Presidente dos Estados Unidos duvida que possa haver acordo comercial com China

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou hoje dúvidas quanto a um acordo comercial com a China, que está a ser negociado em Washington, com uma delegação chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro, Liu He.

“Tenho tendência para duvidar”, respondeu o Presidente norte-americano à pergunta sobre se será celebrado um acordo comercial com a China, que Trump acusa de práticas de comércio “desleais”.

O Presidente dos Estados Unidos deve encontrar-se com Liu He ainda hoje, antes da entrada em vigor, em 22 de maio, das sanções dos Estados Unidos contra Pequim.

“A China tem sido muito mimada, a União Europeia (UE) tem sido muito mimada”, acrescentou, aludindo ao facto de os Estados Unidos acreditarem que a nação chinesa e a UE desfrutaram de uma grande abertura para o mercado norte-americano.

Trump afirmou que “o comércio é uma via única”, denunciando o desequilíbrio na balança comercial dos Estados Unidos com a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, está a liderar as negociações com uma delegação chinesa liderada por Liu He, um colaborador próximo do Presidente chinês, Xi Jinping, que lidera a política económica do gigante asiático.

Liu He já havia liderado há duas semanas uma primeira ronda de conversas em Pequim, com uma delegação dos Estados Unidos liderada por Steven Mnuchin, sem grandes avanços.

A Administração Trump pretende uma redução de dois mil milhões de dólares (quase 1,7 mil milhões de euros) no défice comercial dos Estados Unidos com a China, que atingiu 375 mil milhões de dólares (317,4 mil milhões de euros) em 2017.