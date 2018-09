Presidente do Irão promete “resposta terrível” ao ataque terrorista em Ahvaz

O Presidente do Irão, Hassan Rohani, prometeu hoje uma “resposta terrível” ao ataque terrorista em Ahvaz que, de acordo com último balanço causou a morte de 29 pessoas e feriu 53.

“A resposta da República islâmica a qualquer ameaça será terrível”, disse, em comunicado, Hassan Rohani.

No documento, o Presidente iraniano garantiu que aqueles que “fornecerem apoio à propaganda terrorista” terão também que responder.

De acordo com os meios de comunicação locais, o ataque em um desfile militar no irão, que já foi reivindicado pelo movimento radical Estado Islâmico, matou pelo menos oito membros da Guarda Revolucionária, grupo de elite do país.

A agência iraniana Irna relatou que havia mulheres e crianças entre os espetadores da parada militar, referindo ainda que o número de mortos poderá subir.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad, através de uma publicação na rede social Twitter, já tinha prometido uma resposta firme “para defender as vidas iranianas”.

Por sua vez, Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria também “condenou firmemente” o ataque terrorista à parada militar.

O Irão é um dos aliados do regime sírio, que tem atacado as estruturas do Estado Islâmico no leste da Síria.