Presidente da Venezuela anuncia aumento de 103,7% do salário mínimo

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou quarta-feira um novo aumento de 103,7% do Salário Mínimo Integral dos venezuelanos, naquele que é o quarto ajuste salarial de 2018.

Com o novo aumento, os venezuelanos passam a receber mensalmente a quantia de 5.196.000 bolívares (Bs) mensais, que equivalem a 56,7 euros, à taxa oficial de câmbio Dicom (92.664 Bs por euro), e a apenas 1,60 euros no mercado paralelo de divisas onde a moeda europeia tinha hoje uma cotação de 3.246.840,00 Bs.

Desde maio último que os venezuelanos ganhavam 2.555.500 Bs de SMI.

Na prática, os venezuelanos vão receber, segundo Nicolás Maduro, 3.000.000 de bolívares de salário e 2.196.000 em subsídios.

“Deve proceder-se de maneira imediata ao ajustamento de todas as tabelas aos trabalhadores”, disse o chefe de Estado, precisando que os médicos, professores, militares e polícias vão ter receber também um aumento de 200%.

Durante um ato com simpatizantes do regime, Nicolás Maduro aproveitou para voltar a responsabilizar a oposição e os empresários pela crise no país, que atribui a uma “guerra económica” fomentada por governos estrangeiros.

Segundo o parlamento venezuelano, onde a oposição detém a maioria, os preços dos produtos aumentam diariamente 2,4% na Venezuela, país onde em maio último a inflação foi de 110%.

O parlamento projeta ainda que em finais de 2018 a Venezuela terá acumulado uma inflação anual de 25.000%.

Os venezuelanos precisam de mais de mais de um SMI para comprar um quilograma de carne ou meio quilograma de café.

Militares vigiam mercados para acabar com açambarcamento e especulação

O Governo ordenou hoje o controlo por militares de oito mercados municipais, em várias cidades venezuelanas, numa operação que procura combater o açambarcamento de produtos e a especulação dos preços.

“Tomámos a medida de ocupação temporária de oito mercados que marcam os preços dos produtos do cabaz básico, fundamentais para o nosso povo”, anunciou o vice-Presidente venezuelano para a Área Económica, Tarek El Aissami.

A medida prevê, numa primeira fase, que outros 21 mercados sejam também ocupados temporariamente e que, numa segunda etapa, outros 68 mercados sejam tomados pelas autoridades.

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa na sede do Ministério de Economia e Finanças, em Caracas.

A medida tem como propósito “harmonizar todos os operados públicos e privados, distribuidores e comerciantes que intervêm no mercado, para garantir que sejam oferecidos bens e serviços aos preços acordados com o executivo.

O objetivo é “resgatar o caráter originário e restituir a capacidade para oferecer, assegurar, promover e proteger o abastecimento, o estoque, armazenamento, distribuição, comercialização de todos os produtos e alimentos de primeira necessidade, a preços solidários”.

Segundo Tarek El Aissami, em Caracas foram ocupados os mercados Maior de Coche, Municipal de Quinta Crespo e Municipal de Petare.

Também os mercados de San Francisco, Municipal do Sul e de Maioristas (grossistas), no Estado venezuelano de Lara, assim como os mercados Maiorista e Livre de Maracay, no Estado venezuelano de Arágua.

Trata-se, segundo o ministro, de “uma medida sancionatória, uma vez que foram detetados indícios de especulação, açambarcamento, alteração fraudulenta de preços e de serviços”, sendo necessário “restituir o melhor funcionamento dos mercados”.

Da ocupação fará parte “o registo de concessionários, o diagnóstico dos mercados, áreas de funcionamento, espaços, licenças de comercialização e serviços sanitários, para “acabar com alegadas máfias dedicadas ao ‘bachaqueo’ (revenda ilegal, mercado negro) de produtos”.

“Detetámos entidades privadas que controlam os ‘pontos de venda eletrónicos’ (terminais de pagamentos) que são alugados a grossistas, com a cobrança de percentagens ilegais, arbitrárias e criminosas aos usuários. Também redes de açambarcamento de produtos e máficas que de maneira fraudulenta fixam preços especulativos”, explicou o ministro.

A 09 de março passado, o Governo venezuelano anunciou que suspenderia a importação de alguns produtos do cabaz básico alimentar, entre eles o milho branco e amarelo, arroz, açúcar, leguminosas, especificamente o feijão, o cacau, café e a soja.

Oito dias depois, o Presidente Nicolás Maduro instou os venezuelanos a reelegerem-no nas eleições presidenciais antecipadas do passado 20 de maio, para que pudesse “atuar contra as máfias criminosas da economia, contra as máfias de ‘bachaqueros’”.

Na Venezuela são frequentes as queixas da população sobre dificuldades para conseguir alguns produtos básicos, entre eles o açúcar, o arroz e a farinha de milho, que é usada essencialmente na preparação de ‘arepas’ (massa pré-cozida que depois é frita ou assada e recheada) para o pequeno almoço.

No entanto, é possível conseguir alguns destes produtos no mercado paralelo, onde o preço chega a ser 800% mais caro.