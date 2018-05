Presidente da Polónia quer referendo em Novembro sobre alterações constitucionais

O Presidente da Polónia defendeu hoje que os polacos se devem pronunciar em novembro, através de um referendo, sobre o seu apoio às propostas de alteração da Constituição pretendidas pelo partido no poder.

Os conservadores do partido Lei e Justiça (PiS), que apoiou a eleição do Presidente Andrzej Duda, defendeu no passado a alteração da atual Constituição, em vigor desde 1997, ao argumentar que o atual texto permite aos antigos dirigentes comunistas manterem os seus privilégios.

No entanto, os opositores políticos permanecem céticos sobre os motivos do partido, em particular após as medidas que adotaram desde a sua vitória eleitoral por maioria absoluta em 2015 e destinadas a coartar a independência dos tribunais, dos ‘media’ e de outras instituições.

“Este não é o momento para falar sobre uma alteração da Constituição, sobretudo se é promovida por aqueles que não respeitam esta Constituição”, considerou Rafal Trzaskowski, do partido da oposição Plataforma Cívica (PO).

Duda disse que vai pedir ao Senado a aprovação do referendo para 10 e 11 de novembro, fazendo a consulta coincidir com as celebrações dos 100 anos da independência da Polónia que se assinalam em 2018.

Num discurso por ocasião do Dia da Constituição, o feriado que celebra a Constituição polaca do século XVIII, Duda disse pretender que todos os polacos se pronunciem sobre as eventuais alterações constitucionais e o futuro sistema institucional do país.