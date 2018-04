Português baleado no ataque no sul de França já saiu do coma

A Secretaria de Estado das Comunidades disse hoje à Lusa que recebeu a informação de que o português baleado no atentado terrorista no sul de França já saiu do coma, garantindo que está em contacto com a família.

“O secretário de Estado das Comunidades tem estado em contacto permanente com a família e confirmamos que recebemos a mesma informação que foi avançada pela família à imprensa francesa, que o português saiu do coma”, disse à Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

Renato Silva, de 26 anos, ficou ferido no atentado que ocorreu no sul de França a 23 de março e está internado no centro hospitalar de Perpignan, a cerca de 850 quilómetros a sul de Paris.

O jovem estava em coma induzido, com uma bala alojada do cérebro.

Os ataques, que ocorreram a 23 de março em Carcassonne e Trèbes, no sul de França, provocaram cinco mortos, incluindo o atacante, e 15 feridos.

O português foi baleado por Radouane Lakdim, quando estava no seu carro, tendo o passageiro que se encontrava com ele morrido na sequência dos tiros do atacante, que roubou a viatura e disparou sobre militares a caminho do supermercado onde viria a fazer uma tomada de reféns.