Polícia espanhola detém alegado líder narcotraficante da Andaluzia

António Tejón, procurado pela justiça e considerado líder de um grupo de narcotráfico do sul de Espanha, foi preso pelas autoridades policiais em La Línea de la Concepción, Andaluzia.

O detido é apontado pelas autoridades como um dos “narcotraficantes mais importantes de haxixe” da zona do Campo de Gibraltar, região andaluza que integra Tarifa, Algeciras e La Línea de la Concepción.

Fontes policiais disseram à agência EFE que a detenção ocorreu na noite de quarta-feira em La Línea de la Concepción, cidade que faz fronteira com o território ultramarino britânico de Gibraltar.

António Tejón conhecido como “El Castaña” foi conduzido à prisão por ser alvo de uma ordem de captura.

De acordo com as mesmas fontes, a organização liderada por Antonio Tejón e pelo irmão Francisco é também acusada de ter coordenado, no passado mês de fevereiro, a invasão do hospital de La Línea de la Concepción onde se encontrava internado - sob vigilância policial - um outro traficante que acabou por fugir.

Nos últimos meses, a situação relacionada com o tráfico de estupefacientes agravou-se na região de Algeciras registando-se a morte de uma criança, abalroada por uma lancha rápida conduzida por narcotraficantes; a agressão de nove agentes da polícia por membros de grupos ligados ao tráfico de haxixe e cocaína e a invasão do hospital de La Línea de La Concepción.