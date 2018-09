As plantas do Árctico estão a crescer mais devido às alterações climáticas, revela uma investigação liderada pela Universidade de Edibmurgo, publicada hoje na revista Nature.

Segundo o estudo, apesar de o Árctico ser geralmente visto como uma vasta e desolada paisagem de gelo, é na verdade habitat de centenas de espécies de arbustos, gramíneas e outras plantas que desempenham um papel crítico no ciclo do carbono e no equilibrio energético, com os investigadores a concluírem que um dos efeitos das alterações climáticas é o aumento da altura das plantas na tundra ártica nos últimos 30 anos.

As conclusões do estudo, realizado por uma equipa de 130 biólogos de várias isntituições científicas basearam-se em mais de 60.000 observações em centenas de locais no Alasca, Canadá, Islândia, Escandinávia e Sibéria.

De acordo com um comunicado da Universidade de Edimburgo, trata-se do estudo de plantas mais exaustivo até à atualidade na região do Árctico.