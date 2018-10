“Piratas informáticos” de elite norte-coreanos na origem de ataque a bancos

Um grupo de “piratas informáticos” de elite norte-coreanos está na origem de uma vaga de ciberataques contra bancos e que permitiram recolher “centenas de milhões de dólares” para o regime de Pyongyang, afirmaram hoje especialistas em segurança informática.

Este grupo, designado APT38, é distinto das outras operações de pirataria informática de Estado promovidas pelo regime norte-coreano, mas está relacionado com o poder de Pyongyang, garantiu a sociedade FireEye num relatório hoje publicado e que revela a existência desta unidade.

Este grupo está incluído num conjunto mais vasto conhecido pela designação de “Lazarus” mas com uma perícia e ferramentas específicas, permitindo-lhes concretizar alguns dos mais espetaculares ciberataques.

A modo de atuação do APT38 consiste em gerir o seu tempo consoante as necessidades, para melhor conhecer o seu alvo.

O grupo pode despender vários meses, ou mais de um ano, para recolher as informações sobre os alvos antes de os atacar, assinalou Sandra Joyce, vice-presidente do serviço de informações do FireEye.

Esta empresa de ciberdefesa calcula que o APT38 conseguiu retirar dos bancos que selecionava até um montante de mil milhões de dólares (867 mil milhões de euros).