Pilotos de bases holandesas da Ryanair juntam-se a greve europeia de sexta-feira

Os pilotos das bases holandesas da Ryanair juntaram-se à greve de 24 horas de sexta-feira de tripulantes de cinco países, incluindo Portugal, segundo informação do sindicato VNV.

“Os pilotos da Ryanair em bases holandesas também vão estar em greve por 24 horas em 28 de Setembro de 2018. Será a segunda greve dos pilotos em bases holandesas da Ryanair”, informou o sindicato, numa publicação em inglês na rede social Twitter.

No passado dia 13, vários sindicatos anunciaram a greve de tripulantes da companhia aérea de baixo custo para reivindicar, nomeadamente, a aplicação das leis laborais nacionais e não a irlandesa, país de origem da empresa.

Ao protesto vão aderir trabalhadores das bases belgas, holandesas, italianas, espanholas e portuguesas.

Na segunda-feira, a reunião para fixar serviços mínimos entre os sindicatos espanhóis USO e Sitcpla e a Ryanair terminou sem acordo, pelo que irá ser novamente o ministério do Fomento a defini-los.

No dia de anúncio de nova greve, depois do protesto entre 25 e 26 de julho em vários países europeus, a presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Luciana Passo, estimou que a greve de sexta-feira crie “muitos constrangimentos” na operação em Portugal.

Por seu lado, o responsável de marketing da empresa, Kenny Jacobs, referiu que a “maioria dos voos será operada nesse dia, como o previsto”.