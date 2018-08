Petrolífera Total abandona projectos no Irão

A gigante petrolífera francesa Total abandonou oficialmente os seus projectos de investimento no Irão, depois do restabelecimento das sanções norte-americanas a este país, anunciou hoje o ministro iraniano do Petróleo.

“A Total pôs oficialmente fim ao acordo para o desenvolvimento da Fase 11 do campo de gás de South Pars. Faz agora dois meses que a petrolífera anunciou que iria pôr fim ao contrato”, disse Bijan Namdar Zanghaneh.

Depois do acordo nuclear concluído em 2015 entre Teerão e vários países, os Estados Unidos resolveram restabelecer em 6 de Agosto uma primeira série de sanções contra Teerão e advertir os países que mantêm as relações comerciais com o país.

Os Estados Unidos deram um prazo de 90 a 180 dias para que as empresas se retirem do Irão e que seja lançada uma nova série de sanções no sector dos hidrocarbonetos, prevista para novembro.

Os países europeus, que assinaram o acordo em 2015 para impedir o Irão de dotar-se de armas nucleares, querem manter o texto do acordo, mas por receio de penalizações dos Estados Unidos, um grande grupo de empresas, como o construtor alemão Daimler, já anunciou a sua retirada do país.