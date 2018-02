Petroleiro com 22 indianos desaparecido no Golfo da Guiné

Um petroleiro com uma equipa indiana de 22 elementos está desaparecido no Golfo da Guiné, onde atos de pirataria são relativamente frequentes, anunciaram hoje as autoridades indianas.

O MT Marine Express, navio com bandeira do Panamá, carregava 13.500 toneladas de petróleo e estava ancorado em Cotonu, no Benim, antes de desaparecer na quinta-feira.

“A nossa missão em Abuja está em contacto com as autoridades do Benim e nigerianas para as ajudar a localizar o barco”, disse Raveesh Kumar, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia.

A companhia marítima Anglo-Eastern, com sede em Hong Kong, que fretou o petroleiro, disse que o último contacto com a equipa remonta a quinta-feira.

“As autoridades foram alertadas e reagiram e a nossa primeira prioridade é a segurança da tripulação, cujas famílias foram contactadas”, comunicou a empresa no Twitter.

De acordo com os órgãos de comunicação social locais, este foi o segundo barco a desaparecer nesta região durante o mês passado.

Em janeiro, também o MT Barret foi dado como desaparecido. Os membros da tripulação, maioritariamente de nacionalidade indiana, foram libertados seis dias depois do pagamento de um resgate, de acordo com o jornaçl Hindustan Times.

Segundo o International Maritime Bureau (IMB) (uma divisão da Câmara de Comércio Internacional criada para lutar contra os crimes marítimos), foram registados 180 atos de pirataria no mar no ano passado, o nível mais baixo desde 1995.

No entanto, o Golfo da Guiné, no oeste de África, continuou a ser em 2017 um dos principais pontos da pirataria marítima, já que, dos 16 incidentes com barcos em todo o mundo, sete ocorreram neste golfo, de acordo com o IMB.