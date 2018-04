Pescadores indonésios resgatam 76 ‘rohingya’ na costa de Aceh

Pescadores indonésios resgataram hoje 76 pessoas da minoria ‘rohingya’ a bordo de um barco encalhado perto da costa da província de Aceh, anunciaram as autoridades locais.

Um comandante da polícia da ilha de Samatra, Riza Yulianto, disse que o grupo é constituído por homens, mulheres e crianças e todos aparentam boas condições de saúde.

O barco era proveniente da Malásia, país do sudeste asiático vizinho da Indonésia.

A repressão dos ‘rohingya’ pelas autoridades de Myanmar, a antiga Birmânia, provocou um êxodo maciço desta minoria, por terra para o vizinho Bangladesh e, por mar, para a Malásia e a Indonésia.

No princípio deste mês, as autoridades malaias intercetaram e escoltaram até terra um barco com 56 refugiados ‘rohingya’ a bordo.

Na mesma altura, cinco náufragos ‘rohingya’ foram resgatados por pescadores indonésios a bordo de um pequeno barco à deriva entre a Tailândia e a Birmânia, a 325 quilómetros de Aceh, para onde foram levados.