Peru avisa Nicolas Maduro de que não pode participar na Cimeira das Américas

O Governo peruano avisou hoje o Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, de que não poderá entrar nem sobrevoar o espaço aéreo do Peru para assistir à Cimeira das Américas, que se realiza em Lima, em abril.

“Não pode entrar nem pela terra nem pelo céu. Não pode entrar porque não é bem-vindo”, disse a primeira-ministra peruana, Mercedez Aráoz, à emissora Radio Programas del Peru.

Aráoz respondia ao anúncio feito hoje pelo Presidente venezuelano de que irá à Cimeira “faça chuva ou faça sol” para “dizer a verdade” sobre a Venezuela.

A VIII Cimeira das Américas, que reúne os países do continente americano, realiza-se na capital peruana a 13 e 14 de abril. Além do Peru, os Estados Unidos, e o Grupo de Lima (composto por 14 países da região), são contra a presença do Presidente venezuelano.

Mercedez Araóz disse que Governo peruano retirou o convite enviado em novembro a Maduro, porque o Presidente da Venezuela rompeu o diálogo com a oposição e convocou eleições presidenciais antecipadas.

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, no cargo desde 2013, é acusado de uma deriva autoritária que tem levado a uma tensão crescente nas relações do país com boa parte da comunidade internacional.