Pequim avisa que vai manter posição nas negociações com Washington sobre comércio

A China advertiu hoje que vai manter a posição na próxima ronda de negociações com os Estados Unidos, que visa encontrar uma solução para as crescentes disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

“A posição chinesa é muito clara: opomo-nos ao unilateralismo e ao protecionismo comercial. Os EUA devem retirar as suas ameaças”, disse Gao Feng, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Na véspera de uma delegação chinesa, chefiada pelo vice-primeiro-ministro Liu He, retomar as negociações com o secretário de Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, em Washington, Gao advertiu: “A posição chinesa não mudou e não mudará”.

O porta-voz disse esperar que a nova ronda de negociações permita que a China e EUA “avancem, em conjunto, no desenvolvimento da cooperação económica e comercial e que alcance benefícios mútuos para os povos de ambos os países e do mundo”.

A viagem de Liu a Washington segue-se a uma primeira ronda de conversações, realizada na semana passada, em Pequim, entre uma delegação norte-americana chefiada por Mnuchin, e da qual não resultaram acordos concretos.

Cumprindo com uma das suas principais promessas eleitorais, o Presidente norte-americano, Donald Trump, exigiu à China uma redução do crónico défice comercial dos EUA com o país, em “pelo menos” 200.000 milhões de dólares, até 2020.

Trump quer ainda taxas alfandegárias chinesas equivalentes às praticadas pelos EUA e que Pequim termine com subsídios estatais para certos setores industriais estratégicos.

Caso estas exigências não sejam satisfeitas, Trump ameaçou subir os impostos sobre um total de 150.000 milhões de dólares de exportações chinesas para os EUA.

Pequim ameaçou retaliar com uma subida nos impostos sobre uma lista de produtos dos EUA que, no conjunto, representaram igual valor nas importações chinesas, no ano passado.

Esta semana, o Presidente chinês, Xi Jinping, abordou as tensões comerciais com o homólogo norte-americano, Donald Trump, numa conversa por telefone em que o líder chinês apelou ao diálogo.