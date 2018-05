Pelo menos três pessoas sobreviveram à queda de avião em Cuba, segundo ‘media’ estatais

Pelo menos três pessoas sobreviveram ao desastre aéreo ocorrido hoje em Havana com um aparelho fretado pela companhia aérea Cubana, que caiu momentos depois da descolagem com mais de 100 pessoas a bordo, segundo informaram os ‘media’ estatais cubanos.

Os feridos estão em estado crítico e foram hospitalizados, informou o diário estatal Granma.

O aparelho despenhou-se momentos depois de descolar no aeroporto Internacional José Martí, em Havana, segundo relatou a televisão estatal cubana.

A bordo do aparelho, um Boeing 737, estavam 113 pessoas, entre passageiros e tripulantes, indicou, entretanto, a agência norte-americana Associated Press (AP). As informações iniciais sobre o acidente indicavam que a bordo do avião estavam 104 passageiros.

O avião envolvido no desastre pertence à companhia mexicana Damojh, segundo a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, citada pela agência estatal Prensa Latina.

A tripulação do aparelho era constituída por estrangeiros, acrescentou a televisão estatal cubana, sem dar mais pormenores.

Em declarações no local do acidente, o Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, afirmou que o desastre teria causado um “número elevado” de vítimas.

“Um lamentável acidente aéreo aconteceu. As notícias não são animadoras, parece que há um número elevado de vítimas”, disse Diaz-Canel, em declarações a alguns jornalistas presentes no local do acidente.