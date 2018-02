Pelo menos dois mortos e 70 feridos em colisão de comboio de carga e de passageiros

Uma colisão entre um comboio de carga e um de passageiros causou hoje pelo menos dois mortos e 70 feridos na cidade de Cayce, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, noticia a imprensa local.

De acordo com o jornal “The State”, em causa está o descarrilamento de carruagens do comboio de passageiros, onde seguiam 139 pessoas que iam de Nova Iorque com destino a Miami.

O incidente ocorreu pelas 02:35 locais (07:35 em Lisboa) na cidade de Cayce, no estado de Carolina do Sul.

O jornal precisa que entre os 70 feridos, com lesões como arranhões e fraturas, estão sete com ferimentos graves, que já foram transportados para hospitais locais.

Entretanto, foi montado um centro de emergência no liceu Pine Ridge Middle School, junto ao local do descarrilamento, para onde estão a ser encaminhadas as vítimas.