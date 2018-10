Pelo menos 32 civis mortos em bombardeamentos na Síria

Pelo menos 32 civis morreram nas últimas 24 horas em dois bombardeamentos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos à localidade de Al-Susa, no leste da Síria, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Catorze civis morreram hoje num dos ataques e outros 18 perderam a vida na quinta-feira noutro bombardeamento, ambos atribuídos pela organização não-governamental à aviação da aliança anti-’jihadista’ comandada por Washington.

O OSDH precisou que no ataque aéreo de hoje morreram três combatentes do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que ainda controla algumas áreas na margem oriental do rio Eufrates que passa pela província de Deir al-Zur, um dos últimos bastiões dos ‘jihadistas’ na Síria.

Os aviões da coligação também tiveram na quinta-feira como alvo Al-Susa, onde causaram a morte de 18 civis, entre os quais sete menores e quatro mulheres, indicou o OSDH, acrescentando que a maioria dos mortos era de nacionalidade iraquiana.

A fonte não especificou se os iraquianos são refugiados procedentes do país vizinho, já que Al-Susa se situa perto da fronteira com o Iraque.

Os dois bombardeamentos também fizeram feridos, alguns dos quais em estado grave, pelo que o número de vítimas mortais poderá aumentar, havendo igualmente desaparecidos, segundo aquela organização não-governamental.

Deir al-Zur é uma das últimas áreas onde o EI tem presença e costuma ser alvo de ‘raids’ da aviação russa e da coligação, ambas acusadas de causar vítimas civis com os seus ataques.

As Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança de milícias maioritariamente curdas, também estão a levar a cabo uma ofensiva contra os ‘jihadistas’ em Deir al-Zur, depois de terem expulsado o EI da vizinha província de Al-Raqa.