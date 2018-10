Pelo menos 19 civis morreram no Iémen em ataque da coligação árabe

Pelo menos 19 civis morreram hoje e seis ficaram feridos na sequência de um ataque aéreo da coligação árabe, liderado por Riade, contra um mercado na província de Al Hudeida, no oeste do Iémen, disse um porta-voz do governo hutí.

“O balanço provisório é de 19 mortos e seis feridos. As vítimas são agricultores e trabalhadores que se encontravam reunidos numa zona do mercado onde se lavam os vegetais”, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do governo huti, Yusef al Hadri.

Até ao momento, a coligação, que está a levar a cabo uma ofensiva contra Al Hudeia, desde Junho, não se pronunciou sobre o último bombardeamento.