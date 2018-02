Pelo menos 17 mortos em tiroteio em escola dos Estados Unidos

Pelo menos 17 pessoas morreram hoje num tiroteio no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, no Estado norte-americano da Florida, afirmou o xerife do condado de Broward.

“Lamento informar que 17 pessoas perderam a vida”, disse o xerife Scott Israel, que confirmou que o suspeito de ser o autor do tiroteio “é Nikolaus Cruz”, um antigo aluno de 19 anos, que foi detido pelas autoridades já fora do perímetro escolar.

Segundo o xerife, o suspeito foi anteriormente expulso da escola e tinha em sua posse, pelo menos, uma espingarda semiautomática.

Scott Israel referiu que a maioria das vítimas mortais estava no interior da escola, apesar de também terem sido encontradas vítimas mortais no exterior do edifício.

As autoridades estão no local a investigar a ocorrência.