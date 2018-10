Pelo menos 140 voos cancelados em Bruxelas devido à greve na Aviapartner

Pelo menos 140 voos dos 620 programados para hoje no aeroporto de Bruxelas-Zaventem foram cancelados, no sexto dia da greve de trabalhadores da empresa Aviapartner que, entre outras tarefas, são responsáveis pelas bagagens.

Mas a agência local “Belga” revelou que o número de cancelamentos pode aumentar durante o dia de hoje.

No seu ‘site’, o aeroporto divulgou que a paralisação prossegue e que a Avipartner não garantirá quaisquer voos durante o dia de hoje.

A Aviapartner trabalha no principal aeroporto da Bélgica, com companhias aéreas como a Air Europa, a British Airways, a Easyjet, a Iberia, a KLM, a Vueling ou a Ryanair.

O aeroporto pediu aos passageiros que entrassem em contacto com as companhias aéreas antes de irem para o aeroporto e disseram àqueles que na quinta e sexta-feira tiveram que deixar as suas malas (cerca de 1.500) naquelas instalações que não voltem hoje para as buscar pois será impossível devido á greve.

A greve, que começou de forma espontânea na quinta-feira passada no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, já causou centenas de cancelamentos em uma das semanas mais movimentadas do aeródromo devido às férias escolares no outono

Os sindicatos e a administração da Aviapartner abandonaram a mesa de negociações sem acordo na noite de segunda-feira, depois de longas conversas que continuarão hoje, a partir das 11:00 locais (10:00 em Lisboa).